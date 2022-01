Vino.com: l’enoteca online dove l’innovazione incontra la tradizione

Le abitudini di acquisto delle bevande alcoliche stanno cambiando, una trasformazione in corso da tempo e accelerata negli ultimi anni dalla digitalizzazione avanzata. Oggi il settore enologico è al centro di una vera e propria rivoluzione digitale, un esempio virtuoso in cui l’innovazione tecnologica si sta integrando perfettamente con la tradizione.

Nel processo di espansione del mercato dell’e-commerce del vino, un protagonista è senza dubbio Vino.com, la più importante enoteca online in Italia fondata nel 2014 in Toscana, territorio da sempre legato alla cultura vinicola del nostro Paese. Lo store online vanta un catalogo esclusivo con oltre 7.500 etichette selezionate da più di 2 mila produttori, con oltre 3 milioni di bottiglie spedite durante lo scorso anno.

Oggi sul sito di vino.com è possibile trovare non solo le migliori etichette di vini bianchi, rosso e rosati, una selezione curata da un team di sommelier altamente qualificati e certificati AIS, ma anche un catalogo completo di distillati di qualità.

L’enoteca online è un perfetto mix tra innovazione e tradizione, per usufruire dei vantaggi del digitale e delle nuove tecnologie senza trascurare l’importanza della qualità del prodotto e la valorizzazione delle piccole realtà emergenti.

La nuova esperienza di acquisto offerta dalle enoteche online

Se in passato ci si recava presso la propria enoteca di fiducia per comprare un vino per un’occasione speciale, rivolgendosi invece ad altri punti vendita per acquistare i vini di consumo regolare, oggi l’esperienza d’acquisto è completamente cambiata pur mantenendo la sua identità principale.

Anche presso un’enoteca online come vino.com, infatti, è possibile ritrovare quel rapporto unico tra il venditore e il cliente, arricchito dal supporto di sommelier esperti e dai vantaggi offerti dalle moderne tecnologie.

Innanzitutto, il catalogo di vini è curato da veri professionisti e aggiornato ogni giorno, per trovare soltanto il meglio del panorama vinicolo italiano e internazionale. In questo modo è possibile reperire facilmente vini per ogni esigenza e occasione, dai grandi rossi premiati ai bianchi più venduti e richiesti, dai passiti per accompagnare dolci e dessert ai vini rosati dai profumi unici e inconfondibili, oltre ovviamente ai migliori spumanti, prosecchi e champagne per gli amanti delle bollicine e degli aperitivi.

Per ogni vino e distillato è possibile consultare una scheda approfondita e dettagliata, con tante informazioni essenziali per compiere una scelta consapevole anche quando non si hanno le idee chiare su quale prodotto comprare.

In seguito, è possibile realizzare l’ordine in pochi click, basta inserire l’indirizzo per la consegna e scegliere la modalità di pagamento preferita, con la possibilità di pagare con carta di credito, bonifico bancario, PayPal o contrassegno in modo sicuro, veloce e personalizzato.

In poco tempo si riceveranno i prodotti acquistati direttamente a casa, oppure presso il luogo di lavoro in caso di regali aziendali. Su Vino.com è possibile trovare spedizioni sicure e affidabili realizzate con imballaggi ad hoc, studiati appositamente per assicurare un trasporto impeccabile e la consegna di bottiglie sempre integre.

Inoltre, le spedizioni sono assicurate e vengono effettuate dal produttore al cliente finale, riducendo i passaggi intermedi per garantire una migliore conservazione, con consegna gratuita per ordini oltre 69,90 euro.

Perché acquistare vini e distillati online?

Rispetto ai canali tradizionali le enoteche online rappresentano una soluzione moderna e comoda, per avere sempre a disposizione un vasto assortimento dei migliori vini e distillati italiani e internazionali. In questo modo non bisogna perdere tempo cercando i prodotti di diversi punti vendita, infatti basta utilizzare i filtri di ricerca per selezionare le bottiglie desiderate e concludere l’acquisto in pochi passaggi, senza preoccuparsi del trasporto in casa o di altre problematiche.

Si possono anche scoprire nuovi prodotti difficili da reperire offline, arricchendo le proprie esperienze enologiche per conoscere meglio le eccellenze del settore e le piccole cantine. Inoltre, è possibile beneficiare di offerte e promozioni dedicate sempre aggiornate, trovare prodotti con disponibilità immediata e usufruire perfino di box esclusivi per acquistare un assortimento del proprio vino preferito.

Naturalmente è importante rivolgersi a piattaforme specializzate e affidabili, per realizzare acquisti sicuri e trovare sempre le migliori proposte in termini di vini e distillati. In questo campo Vino.com è una garanzia di qualità e professionalità, come dimostra il prestigioso riconoscimento di Miglior Enoteca Online d’Italia 2021/22 rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF e il Media Partner La Repubblica Affari & Finanza, un risultato ottenuto per il secondo anno consecutivo a testimonianza del valore di questo progetto.