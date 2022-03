Vintage Market a Roma sabato 5 e domenica 6 marzo 2022: orari e programma a Piazza Ragusa

Cosa fare a Roma nel weekend? Un’idea alternativa potrebbe essere andare a visitare il Vintage Market nell’ex deposito Atac di piazza Ragusa, che dopo il mercatino di Natale riprende vita con questa bella iniziativa. Centinaia di espositori, oltre a una ben fornita area food & beverage per poter rifocillarsi, possono farci passare qualche ora spensierata e farci tornare a casa con quell’oggetto che cercavamo da tempo o con quel qualcosa che neanche sapevamo di volere così tanto.

Il tutto ovviamente rispettando l’ambiente: il riciclo, il riutilizzo e la sostenibilità sono infatti le parole d’ordine del Vintage Markek. Tutti gli espositori utilizzano buste in carta, preferibilmente riciclata, o contenitori di cartone. Troverete più di 3000 mila metri quadrati e centinaia di espositori pronti a stupirvi.

Il Vintage Market: orari e programma

L’orario di entrata è dalle 10:00 alle 20:00. “Si respira una grandissima voglia di normalità e noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di dare il nostro contributo con un luogo sicuro dove trascorrere il tempo nel segno della condivisione di momenti indimenticabili. A impreziosire l’esperienza a Piazza Ragusa ci penserà il nostro fedele alleato Fad Burger e Bistrot, che in occasione del primo market del 2022 delizierà il vostro palato dalla colazione fino all’aperitivo”, fanno sapere gli organizzatori.

Ecco cosa troverete a Piazza Ragusa il weekend del 5 e del 6 marzo:

Vintage

Artigianato locale

Artisti e Illustratori

Home Decor

Design e Stilisti

Vinili

Libri

Area Kids (con laboratorio per bambini)

Fiori e Piante

Cosmesi Bio

Attività Speciali

5 marzo: INGRESSO LIBERO

6 marzo: INGRESSO LIBERO fino alle 15 (a seguire UP TO YOU)

DOVE: Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa (Via Tuscolana 179)

COME ARRIVARE: In metro: Ponte Lungo (Metro A), in treno (Stazione Tuscolana), in auto (Tangenziale – Uscita a Piazza Lodi)