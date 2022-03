Vitaly Gerasimov: chi è e come è stato ucciso il generale russo

Guerra in Ucraina. La guerra continua a mietere le sue vittime, tra la popolazione e tra i combattenti dei due schieramenti, intenti ormai da giorni nelle offensive reciproche. Una notizia importante, quella che giunge nelle ultime ore dalla la Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina, la quale ha dato notizia di un’importante perdita per l’esercito di Vladimir Putin. Si tratta del Magg. Gen Vitaly Gerasimov, capo di stato maggiore della 41a armata, con una lunga storia alle spalle di assedi e battaglie al cospetto dell’armata russa. Se la notizia dovesse essere confermata, si tratterebbe di una importante perdita per l’esercito russo.

La notizia da Kharkiv, in Ucraina

Secondo la notizia, il Generale Vitaly Gerasimov sarebbe stato ucciso fuori dalla città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale, insieme ad altri alti ufficiali. Il comunicato ha affermato: “Un’altra perdita tra il massimo stato maggiore di comando dell’esercito occupante. Durante i combattimenti vicino a Kharkiv, Vitaly Gerasimov è stato ucciso”.

Leggi anche: Guerra in Ucraina, la corsa nelle farmacie. Regione Lazio: ‘Pillole di iodio? Non servono a nulla’

Chi è il Generale Vitaly Gerasimov

Non era di certo la prima battaglia, quella affrontata da Gerasimov negli ultimi decenni. Aveva preso parte alla Seconda Guerra Cecena, e anche alle operazioni russe in Siria, così come all’annessione della Crimea. In tutte le occasioni aveva ottenuto diverse medaglie sul campo di battaglia. Il generale Gerasimov, infatti, ha preso parte alla Seconda guerra cecena, all’operazione militare russa in Siria e all’annessione della Crimea, ottenendo diverse medaglie da quelle campagne.

Le fonti

Secondo le informazioni trapelate dall’agenzia di giornalismo investigativo Bellingcat, la morte sarebbe davvero confermata, e la fonte sarebbe proprio un informatore russo. Tuttavia, meglio attendere, perché si sa, la guerra è tale anche nelle informazioni.