Vladimir Luxuria: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata dell’ospite a Live-Non è la D’Urso

Vladimir Luxuria sarà ospite questa sera, lunedì 9 dicembre, a Live-Non è la D’Urso e si scontrerà, insieme ad Asia Argento, con le cinque temutissime sfere.

CHI È VLADIMIR LUXURIA?

Vladimir Luxuria, nasce col nome di Wladimiro Guadagno e ha vissuto a Foggia dove è nata nel 1965: qui ha iniziato la sua carriera artistica e ha organizzato le prime feste alla discoteca Dirty Dixi Club. Nel 1985 si è trasferita a Roma e si è laureata all’Università La Sapienza in lingue e letterature straniere con 110 e lode. Alla fine degli anni ’80 ha inizio il suo impegno nel movimento per i diritti della comunità LGBT ed entra a far parte del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli: comincerà così ad organizzare le serate Muccassassina. Parallelamente all’attivismo sociale, ha iniziato, sempre a Roma, anche la sua carriera nel mondo dello spettacolo e del cinema: nel 1991 ha ottenuto la sua prima parte in un film diretto da Paolo Breccia. Dal 1999 al 2005 è stata ospite fissa del Maurizio Costanzo Show, diventando così un volto noto anche in televisione.

LA VITA PRIVATA DI VLADIMIR LUXURIA

Vladimir Luxuria è stata fidanzata con un personaggio noto della politica italiana: si tratterebbe di un politico di centro-destra con il quale Vladimir avrebbe avuto una relazione clandestina. In una sua intervista, la donna ha raccontato che la storia d’amore sarebbe terminata a causa della difficoltà dell’uomo di uscire allo scoperto. Nel 2017 su Novella 2000 Vladimir ha parlato di un nuovo amore, ma ad oggi non sappiamo se sia fidanzata o ancora single.

CURIOSITÀ SU VLADIMIR LUXURIA