Volantino Esselunga e le offerte migliori per Natale 2022: tutti gli sconti fino al 31 dicembre

Il prossimo Volantino Esselunga 15 dicembre 2022 è online adesso, in anteprima assoluta. È l’edizione che ci porta al Natale, tant’è che il titolo Buon Natale non ci lascia sorpresi. In questa nuova edizione dell’anteprima Volantino Esselunga 15 dicembre 2022 la fanno da padrone i reparti gastronomia, carne, pesce, frutta e verdura, pane e dolci, che di solito sono invece relegati a fondo volantino. In tutto questo, ampio risalto al marchio Cucina Esselunga di cui abbiamo parlato diffusamente in queste settimane. Ti ricordo che la stragrande maggioranza degli sconti (quelli Sconto Fìdaty) sono attivi solo se usi la carta Fìdaty.

Il volantino Esselunga per il Natale 2022

Buoni gli sconti in gastronomia per grana padano, prosciutto cotto Ferrarini, mortadella di Bologna Veroni ed i sandwiches assortiti. Poi però arriviamo al pesce:

gamberi argentini -30%

scampi interi -30%

code di gamberi argentini -30%

vongole -50%

polpe di capesanta -30%

polpo -30%

Nei vini, dobbiamo assolutamente segnare:

Prosecco superiore di Valdobbiadene -40%

Brunello di Montalcino di Alessandro Terzo -50%

Amarone della Valpolicella docg -40%

Primitivo di Manduria -30%

Proseguiamo nel volantino Esselunga del 5 dicembre 2022 con i dolci. Troviamo a prezzi scontati:

praline Lindor Lindt

Ferrero Rocher

Linea Kinder per i ragazzi

Guardate anche le offerte sui panettoni di Natale:

Maina -50%

Bauli -40%

Panettone al pistacchio verde o con pere e cioccolato (prezzi corti)

Non mancano i prezzi corti nemmeno sulla frutta secca, noci, mandorle, arachidi, nocciole, pistacchi e datteri, immancabili a fine pasto sulla tavola di Natale. E qualcosa di dolce fuori catalogo? Se vuoi sorprendere qualcuno, perché non provi il kit Elisenda per i cannoncini? Lo abbiamo provato: i cannoncini sono buonissimi.

Il concorso di Natale fatto da Esselunga

Nelle pagine conclusive di questo volantino Esselunga del 15 dicembre 2022 trovano spazio i prodotti che, se acquistati con la Carta Fìdaty, ti danno la possibilità di triplicare i punti Fragola, utili all’acquisizione delle cartoline gratta e vinci con cui partecipi al grande concorso di Natale “Esselunga 2022”. Il consiglio qui, è sempre lo stesso: controlla bene in negozio, perché sul volantino non ci sono i prezzi per questi prodotti. Le occasioni più ghiotte in termini di Punti Fragola sono da cercare in negozio, tra gli oggetti più piccoli e meno costosi che sono quelli che di solito portano più punti Fragola di tutti in proporzione al prezzo di vendita.