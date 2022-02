Volantino Lidl, le migliori offerte dal 7 al 13 febbraio 2022: sconti e promozioni della settimana

E’ uscito oggi, lunedì 7 febbraio, il nuovo volantino della Lidl. La catena di supermercati ha lanciato nuove offerte e promozioni, sia nel reparto alimentare, sia per quanto riguarda l’utensileria, i casalinghi e l’abbigliamento.

Volantino Lidl: offerte di San Valentino

In particolare questa settimana sarà dedicata anche alla festa degli innamorati, San Valentino, con decine di prodotti in offerta che richiamano l’amore. Tra gli scaffali del Lidl si potranno trovare fiori, piantine, composizioni, cioccolatini e tanto altro per fare un regalo alle persone amate. Ma non solo, sono presenti diversi prodotti gastronomici che richiamano lo stesso tema, ideale per comporre un ottimo menù – dagli antipasti ai dolci – da condividere con la propria dolce metà.

Volantino Lidl dal 7 al 13 febbraio

Oltre al San Valentino nel nuovo volantino Lidl sono presenti centinaia di altri prodotti in offerta per questa settimana, dal 7 al 13 febbraio. E’ possibile consultare il catalogo completo nel nuovo volantino cliccando su questo link. Buona lettura e buona spesa!