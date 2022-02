Volantino MediaWorld, le nuove offerte dal 15 al 28 febbraio 2022: sconti su smartphone ed elettrodomestici

Nuovo volantino MediaWorld: ecco tutte le interessantissime offerte dello store. Tanti accessori tecnologici ed elettrodomestici in promozione. Le offerte della MediaWorld abbracceranno le ultime settimane di febbraio: nello speciico si va dal 15 al 28 febbraio 2022. Il nome è “La Tecnologia è di Casa” e si parla di sconti fino al 50% (su alcuni prodotti selezionati). Vediamo insieme qualcuna delle offerte più allettanti!

Nuovo volantino MediaWorld: scopri tutte le offerte

Partiamo con il robot aspirapolvere Roomba j4+ chhe troviamo a circa 489 euro, quindi abbiamo la scopa elettrica Samsung Jet 75 Premium a circa 384 euro. Ancora: moltissimi elettrodomestici sia grandi che piccoli come lavatrici, frigoriferi o macchine da caffè. Ma parliamo di telefonia: interessante lo sconto di Amazon Italia, con OnePlus8T e Xiaomi 11 Lite 5G NE (venduti e spediti da Amazon). E ancora: prodotti per la cura della persona,epilatori, rasoi elettrici, asciuga capelli e piastre per la piega. Ricordiamo che è possibile pagare con un finanziamento a tasso zero (acquisti superiori a 199 euro) suddividendo fino a 20 rate mensili. Consultate il resto qui.