Volantino Trony, ecco il “Meglio dei Saldi”: tutte le promozioni attive fino al 19 gennaio 2022

Volantino Trony, ecco il “Meglio dei Saldi”. Stanno per partire le offerte di Trony in concomitanza del periodo dei saldi. Tanti articoli in offerta, dagli Smartphone, ai Tablet, fino ad arrivare agli elettrodomestici. Spazio a sconti sulle grandi marche quali Samsung o Apple. Le offerte riguardano anche tv e molti altri prodotti. Ecco dunque le migliori proposte.

Volantino Trony: ecco il “Meglio dei Saldi”

Si tratta di una serie di offerte lanciate dal colosso dell’elettronica Trony che resteranno disponibili fino al 19 gennaio 2022. Dunque c’è ancora tempo per accaparrarsi i prodotti a un prezzo senza dubbio vantaggioso. Vediamo le principali offerte.

Migliori offerte Samsung Trony gennaio 2022

Galaxy Zeta Flip3 5g a 799.00 euro invece di 1.099 euro per la versione da 128GB. Oppure 849.00 quella da 256GB anziché 1149.00 euro. E ancora: Galaxy S21 a 899.00 euro invece di 1279.00 euro per la versione da 128 giga oppure 949.90 anziché 1329.00 euro.

Smartphone in offerta Trony

Altri sconti riguardano i prodotti Oppo. Il Reno 6 PRO a 699.00 euro invece di 799.00 euro. Il reno 6 nella versione standard è invece venduto a 439.00 euro anziché 499.00 con il 12% di sconto. Come soluzione low cost troviamo l’Oppo A54S a 199.00 euro invece di 229.00 euro.

Volantino Trony, tutte le offerte de il “Meglio dei Saldi”

Insomma, tante offerte che riguardano, come detto, anche altri prodotti del settore dell’elettrodomestica. Parliamo di frigoriferi, lavatrici, tablet pc e molto altro ancora. Per sfogliare il volantino con tutte le offerte è possibile cliccare qui.