Volantino Trony, le nuove offerte fino al 9 marzo 2022: “Il Meno Caro Lo Paghi La Metà”

Volantino Trony, ecco le nuove offerte fino al 9 marzo 2022. Tornano gli sconti della nota catena di elettronica che propone ai propri clienti prezzi al ribasso per quasi un mese. Elettrodomestici, smartphone, tv, e così via, tanti articoli in offerta per risparmiare. Non solo. Torna la promozione “il meno caro lo paghi la metà”: in occasione dei 25 anni Trony propone infatti di avere uno sconto del 50% sull’articolo meno caro a fronte di due acquisti tra i tantissimi prodotti evidenziati nei punti vendita. Intanto vediamo qualche offerta.

Volantino Trony, le nuove offerte fino al 9 marzo 2022: lavatrici e elettrodomestici

Un esempio dell’abbinata di prodotti. Trony consiglia ad esempio la Lavatrice Samsung WW90TA046TH a 499.00 euro da accoppiare all’acquisto dell’asciugatrice DV90T5240AE a 799.90 euro. In virtù della promozione “il meno caro lo paghi la metà” la lavatrice costerebbe così soltanto 249.00 euro per un costo totale di 1.049.85. Un’altra accoppiata: LG Frigorifero SIDE By Side a 1599.00 euro più la Lavastoviglie da Incasso a 274.95 euro anziché 549.00 per lo sconto del 50% sul meno caro.

Offerta Tv volantino Trony

Passiamo ai televisori in offerta. Anche qui con la promo per i 25 anni si possono abbinare diversi articoli. Tra le abbinate consigliate lo Smart Tv 43′‘ a 499.90 euro abbinato alla LG Soundbar SN5 a 114.95 euro invece di 229.50 euro.

Per scoprire tutte le promozioni attive e per conoscere condizioni ed eventuali limitazioni vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Trony. Al link sotto riportato è invece possibile sfogliare il volantino promo per i 25 anni con l’iniziativa “il meno caro lo paghi la metà“. Ulteriori dettagli nei punti vendita.

Clicca qui per sfogliare il volantino Trony