Vuoi raddoppiare le tue possibilità? Scegli la doppia laurea con UniPegaso

Grazie ad una recente legislazione, è infatti possibile iscriversi nello stesso periodo a due diversi corsi universitari, o comunque di alta formazione, presso istituti sia italiani che situati all’estero. La doppia iscrizione riguarda sia le lauree brevi che le lauree magistrali, oltre ai master, ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca.

Gli studenti che fanno questa scelta possono iscriversi anche presso due istituti diversi, il requisito fondamentale è quello di orientarsi verso percorsi di studi differenti per almeno due terzi del programma formativo.

Anche con i corsi di laurea Pegaso è possibile la doppia iscrizione: un’opportunità da non perdere per chi desidera avere maggiori possibilità di carriera o semplicemente vuole raggiungere un determinato obiettivo culturale.

Quali facoltà universitarie consentono la doppia iscrizione

Sostanzialmente, è possibile iscriversi a due corsi di laurea o di formazione superiore, ad un master e ad un dottorato di ricerca, pur che si tratti, come abbiamo visto, di due percorsi formativi differenti. L’unica eccezione riguarda i corsi di specializzazione in medicina, che non consentono di frequentare contemporaneamente un’altra facoltà universitaria, così come non è possibile iscriversi ad un master e ad un dottorato di ricerca in medicina nello stesso periodo.

È possibile la doppia iscrizione anche nel caso di percorsi formativi internazionali, al fine di conseguire i titoli di studio proposti da un istituto estero.

Studiare per due corsi di laurea è possibile?

La possibilità di studiare seguendo due corsi di laurea distinti non sussiste nel caso in cui entrambi i corsi prevedano la frequenza obbligatoria. Per quanto riguarda la pianificazione degli studi, generalmente in questi casi si ricorre alla formazione a distanza, con obbligo di presenza solo per gli esami.

Scegliere un’università telematica è quindi la soluzione migliore, poiché consente di pianificare i propri studi con la massima libertà, senza alcuna necessità di presenziare alle lezioni.

È importante tenere inoltre presente che, riguardo alla doppia iscrizione all’università, è comunque possibile richiedere ed ottenere la borsa di studio per uno dei due corsi, mentre l’esonero dalle tasse universitarie in base all’ISEE è usufruibile per le due iscrizioni.

Quali sono i principali vantaggi della doppia laurea

Consentendo la doppia laurea, è stato abolito un divieto che risaliva addirittura agli anni Trenta, senza tralasciare il fatto che questa opportunità all’estero viene già concessa da tempo, ciò significa che oggi gli studenti italiani possono disporre delle stesse risorse dei loro coetanei stranieri, ed affrontare con maggiore competitività e preparazione la globalizzazione del mondo del lavoro. Senza dimenticare l’aspetto economico: in passato, solo chi aveva la possibilità di trascorrere lunghi periodi all’estero poteva conseguire due titoli universitari, mentre oggi si tratta di un traguardo raggiungibile anche restando in Italia.

La possibilità di iscriversi a due corsi può essere utile soprattutto a chi sta frequentando un’accademia o un conservatorio, evitando l’obbligo di scegliere tra l’università e la formazione artistica e portando avanti entrambi i progetti. Inoltre, la doppia laurea, o l’iscrizione ad un master e a un dottorato, consente agli studenti di orientarsi verso un percorso multidisciplinare di competenze e conoscenze.

Perché scegliere un’università telematica

UniPegaso è l’università telematica preferita dagli studenti italiani che hanno deciso di scegliere uno strumento valido e innovativo per portare a termine il proprio percorso di studi e addentrarsi nel mercato del lavoro. L’università telematica UniPegaso non impone alcun obbligo di presenza, poiché i corsi si svolgono tramite piattaforma di e-learning, disponibile sia su pc che tramite l’applicazione dedicata per dispositivo mobile.

L’unico momento in cui viene richiesta la presenza riguarda gli esami, presentandosi in una delle oltre novanta sedi di UniPegaso, distribuite su tutto il territorio italiano. Le lauree conseguite sono riconosciute dal Ministero dell’Istruzione.

Un ulteriore vantaggio dell’Università Telematica Pegaso è quello di potersi iscrivere in qualsiasi momento e periodo dell’anno, senza che venga applicato alcun costo aggiuntivo. Inoltre, per tutti i corsi di laurea UniPegaso non è previsto il numero chiuso né è necessario sottoporsi ad un test di ingresso.

Con UniPegaso è possibile frequentare corsi di laurea triennale o magistrale, master, corsi di perfezionamento per il personale docente e percorsi di alta formazione, oltre a sostenere esami singoli. È possibile inoltre seguire un percorso formativo specifico e finalizzato ad ottenere il 24 crediti formativi indispensabili per dedicarsi all’insegnamento.

La procedura di iscrizione e immatricolazione avviene online: una volta terminata, si riceveranno via email le proprie credenziali di accesso. I titoli accademici rilasciati da UniPegaso sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e sono considerati al pari di quelli rilasciati dalle università tradizionali.

