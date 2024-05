Whatsapp, dal 1° Giugno smetterà di funzionare su questi dispositivi: l’elenco completo degli smartphone

La notizia si sta diffondendo velocemente, presto whatsapp non funzionerà più su alcuni dispositivi. E l’abitudine a utilizzare il sistema di messaggistica istantanea rende la notizia estremamente difficile da digerire per tutti coloro che dovranno improvvisamente farne a meno. La novità che coinvolgerà un gran numero di utenti, a seconda ovviamente del dispositivo in possesso, escluderà alcuni fruitori dal 1 giugno prossimo.

Alcune novità su Whatsapp potrebbero escludere alcuni utenti

Tutto nasce dalle continue innovazioni che vengono messe a disposizione degli utenti da parte di Whatsapp, Tante novità sia in materia di sicurezza sia di prestazioni offerte dall’app. Questo, però, comporta anche la necessità di avere dispositivi che siano in grado di supportare i cambiamenti. Ed ecco che diversi fruitori potranno trovarsi messi alla porta all’improvviso dai cambiamenti. Ci sono alcuni escamotage che potrebbero ‘salvare’ gli utenti a rischio. Vediamo di cosa si tratta…

Cosa si può provare a fare

Innanzitutto un tentativo da fare è quello di provare a vedere se è possibile aggiornare il sistema operativo dello smartphone. Qualora doveste riuscire, ecco che potrete continuare a utilizzare Whatsapp anche dal vostro cellulare. Un’altra opzione è quella di indirizzarsi verso altre app di messaggistica che, per quanto non altrettanto note, vi danno la possibilità di non essere completamente tagliati fuori.

I modelli di cellulari che verranno tagliati fuori da Whatsapp

Ma scopriamo quali sono i modelli di smartphone che a partire dal 1 giugno potrebbero non avere più accesso a Whatsapp. Si tratta, per i modelli Aapple: dell’Iphone 6S, dell’iphone SE, dell’iphone 6S Plus; per i Samsung: Galaxy Vore, galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, galaxy S3 mini, Galaxy Trend II, Galaxy Xcover 2; per gli LG: dell’Optimus l3 II Dual, dell’OptimusL5 II, dell’Optimus F5, dell’Optimus L3 II, dell’Optimus L7 II, dell’Optimus L5 Dual, dell’Optimus L7 Dual, dell’Optimus F3, dell’Optimus F3 Q, dell’Optimus L2 II, dell’Optimus L4 II, dell’Optimus F6, dell’Enact, del Lucid 2, dell’Optimus F7; per gli Huawei: l’Ascend Mate, l’Ascend G7 40, l’Ascend D2; per la Sony: Sony Xperia M; per la Lenovo: Lenovo A820; per la ZTE:LA v975 -umi x2, la ZTE Grand S Flex, la ZTE Grand Memo. Tra le altre marche ci sono Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Archos 53 Platinum.

Fondamentale salvare le informazioni

Tutti coloro che vorranno salvare le informazioni accumulate su Whatsapp devono creare una copia di backup. Da Android accedere a Whatsapp e andare sui tre puntini in alto a destra, poi selezionare ‘Impostazioni’, a seguire ‘Chat’ e in seguito ‘Backup chat’. Dal backup che si può avviare anche manualmente, è possibile salvare i contenuti su Google Drive. Diverso è per i cellulari con sistema iOS, in questo caso dopo essere entrati su Whatsapp bisogna andare su ‘Impostazioni’, selezionare ‘Chat’ e poi ‘Backup’ procedere a un nuovo backup con salvataggio su iCloud. In ogni caso si tratta di procedure da effettuare prima che le novità annunciate lo rendano impossibile.