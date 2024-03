Whatsapp, regalo mai visto prima e molto utile per gli utenti: solo per questi fortunati

È in arrivo un importante regalo per gli utenti che utilizzano Whatsapp, la chat di messaggistica istantanea più diffusa al mondo.

Vediamo di cosa si tratta e come scaricare gli ultimi aggiornamenti in casa Whatsapp.

Whatsapp, regalo inaspettato per gli utenti

Whatsapp è un servizio di messaggistica istantanea tra i più conosciuti al mondo. Negli ultimi anni molti utenti sono passati alla piattaforma Telegram, rivale numero uno dell’app, ma – nonostante questo – Whatsapp ha continuato a macinare successi, incrementando le sue funzionalità.

” alt=”” aria-hidden=”true”> Negli ultimi tempi su Whatsapp sono stati attivati numerosi aggiornamenti di vario genere , dalla direttiva sulla privacy alle chat crittografate per conversare in sicurezza, dagli avatar agli sticker personalizzati, passando per la personalizzazione di foto profilo e colori. Le novità in arrivo in casa Whatsapp non sono di certo finite qui. Come vi abbiamo anticipato, infatti, è in arrivo un vero e proprio regalo per i fruitori della piattaforma. In particolare, c’è una funzione che sarà certamente molto utile per gli utenti e che sarà apprezzata da tantissime persone che utilizzano l’app di messaggistica. Vediamo di cosa si tratta e come scaricarla sui nostri smartphone.

Novità in casa Whatsapp

Appena qualche settimana fa è stata introdotta una importante novità per quanto riguarda l’utilizzo dell’applicazione di messaggistica istantanea. Si tratta di un aggiornamento che consente di fissare i messaggi delle chat nella parte alta, in modo da tenerli sempre sott’occhio qualora dovessero servirci.

In una delle versioni beta è stato scoperto che questa funzione subirà un’ulteriore miglioria: si potranno fissare fino a tre messaggi contemporaneamente in alto nella chat. Nella versione 2.24.6.15 relativa al sistema operativo Android, è stato scoperto che molto presto sarà fruibile questa nuova funzionalità. Non sono ancora chiare né certe le tempistiche, ma è plausibile che nei prossimi mesi dovrebbe essere rilasciato l’aggiornamento.

Addio a questa vecchia funzione

Aggiornamento che viene, aggiornamento che va. Mentre tante novità si apprestano ad approdare sulla piattaforma di messaggistica istantanea, diverse sono quelle a cui gli utenti dovranno dire addio. Stiamo parlando, in particolare, della possibilità di effettuare degli screenshot delle chat Whatsapp.

Nessun utente potrà più effettuare degli screenshot delle foto e conservarli sul proprio dispositivo elettronico o inviarli ad altri contatti della rubrica. L’oggetto del divieto non riguarda le foto che vengono inviate in chat, ma quelle che gli utenti impostano come foto profilo sull’applicazione di messaggistica.