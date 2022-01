Wind down: niente internet, problemi con la rete fissa in tutta Italia

#Winddown in tutta Italia: la rete Wind-Tre, colosso delle telecomunicazioni in Italia, sta avendo problemi in tutto il territorio nazionale.

Le segnalazioni degli utenti indicano che ci sono problemi con la rete fissa, e di conseguenza con internet, in quasi tutte le regioni Italiane, con maggiore concentrazione in Lombardia, Lazio e Campania.

#WindTredown: Nessuna comunicazione da parte del 159

Gli utenti, preoccupati e infuriati per la mancanza di internet e della rete fissa, hanno iniziato a tempestare di telefonate il numero verde dell’assistenza tecnica, il 159, ma nessuna risposta è arrivata da parte degli operatori: si resta in attesa e poi cade la linea. In rari casi alcuni utenti sono riusciti a sapere che c’è un guasto, senza avere però informazioni sulle tempistiche di ripristino del servizio.

#Winddown: utenti infuriati

Gli utenti sono giustamente infuriati per la mancanza di informazioni e sul web si scatenano i commenti (e gli insulti). Inutile provare a riavviare il modem o il computer: il sistema non riparte. Solo nell’ultima ora sono state inviate oltre 20.000 segnalazioni non evase, tutte riguardanti internet non funzionante. Il guasto non è però per tutti gli utenti uguale: in alcune regioni colpisce la rete fissa, in altri la rete mobile.