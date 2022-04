Worksecure.it è l’alleato per la sicurezza sul lavoro: più di 10.000 articoli in pronta consegna

Calzature antinfortunistiche, abbigliamento antitaglio, mascherine monouso o elmetti da lavoro. Sono solo alcuni degli strumenti che si incontrano nel catalogo digitale di www.worksecure.it. L’azienda fornisce prodotti e soluzioni per i più disparati ambiti lavorativi, da quello della ristorazione al minerario, passando per quello ferroviario o farmaceutico. L’offerta è arricchita da servizi speciali, come la riparazione e la taratura dei rilevatori Gas Alert e la revisione dei DPI anticaduta.

Scorrendo tra gli scaffali del portale si trovano oltre 10.000 articoli di antinfortunistica in pronta consegna, espressione dei brand che hanno riscosso il maggior apprezzamento fra gli operatori del settore. Qualche esempio? Cuffie antirumore, guanti antitaglio, elmetti protettivi, mascherine monouso e molto altro ancora.

Qualora il cliente avesse dubbi, o volesse ricevere informazioni extra riguardo un prodotto, è attivo un puntuale customer care, fruibile online, via e-mail, WhatsApp o telefonicamente.

L’intero catalogo è caratterizzato da un eccellente rapporto qualità/prezzo. Ma a rendere l’offerta ancora più vantaggiosa ci pensano le spedizioni a costo zero per acquisti di qualsiasi importo. E poi, se si ordina entro le 12:00 la merce parte in giornata. Quanto alle transazioni, le modalità selezionate pongono l’utente al riparo da qualunque rischio: PayPal, carta di credito, bonifico bancario, contrassegno e rateizzazione.

Work Secure, inoltre, mette a disposizione un ampio ventaglio di servizi correlati alla sicurezza sul lavoro. L’azienda è specializzata nelle ispezioni e nelle revisioni periodiche delle imbracature e dei dispositivi anticaduta di terza categoria, che vanno controllati obbligatoriamente con cadenza annuale. Si tratta di strumenti tanto semplici quanto indispensabili, per sostenere il peso dell’operatore ed evitarne la discesa in caso di caduta.

Carrucole, moschettoni, discensori, cordini e assorbitori si differenziano dalle comuni imbracature sportive proprio perché devono rispettare linee guida e rigorosi parametri stabiliti dalla legge. Per richiedere il servizio è sufficiente compilare il form online.

Il personale tecnico del team è disponibile per fornire ed installare parapetti, sistemi anticaduta e linee vita, nonché per aggiornare riguardo alle recenti normative in materia di sicurezza sul lavoro. Infine, Work Secure è anche centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei rilevatori Gas Alert.