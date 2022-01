L’uso di trattamenti estetici semipermanenti è una realtà che consente di vivere la propria bellezza con molta più tranquillità.

Siamo sempre di fronte allo specchio per notare qualche piccolo difetto e correggerlo. Alle volte ci si sente in disordine. Uno dei punti che si controllano spesso, che si pettinano, bloccano con la cera o scuriscono con la matita, sono le sopracciglia.

Una parte molto sensuale del viso che riesce a dare intensità agli occhi e che poi è anche una parte espressiva, ma che purtroppo alle volte è ribelle. Le donne sono molto attente alla cura e al make-up delle sopracciglia. Tuttavia vediamo che c’è un crescente interesse perfino negli uomini.

Avere un aspetto gradevole migliora la socialità e poi ci rende più sicuri. Tuttavia è vero che per una buona cura del viso e delle sopracciglia, ci si deve prestare sempre una continua attenzione. Ecco perché i trattamenti estetici semipermanenti sono molto amati.

Una delel nuove tecniche è quella che è chiamata: Microblanding. Essa unisce la tecnica del “tatuaggio” con una situazione meno aggressiva e ovviamente con dei pigmenti che sono molto biocompatibili.

Per quanto tempo si hanno “sopracciglia perfette”?

Spieghiamo brevemente cosa sia questo trattamento è perché è consigliato perfino per le giovanissime che hanno delle sopracciglia molto sottili.

Il trucco consiste nell’attrezzatura, cioè in una piccola penna, usata da un estetista specializzato, che ha delle lame inclinate con aghi sottilissimi. Questi aghetti penetrano nella pelle, ma non in profondità, come fa la macchinetta per i tatuaggi, ma bensì nello strato della pelle.

Le minuscole incisioni vengono poi riempite di pigmento che viene intrappolato nella pelle. La tecnica è quindi geniale perché lo strato cutaneo cerca immediatamente di chiudere le incisioni provocate, per difendersi da elementi esterni, quindi chiude il pigmento al suo interno.

Dunque si ha un effetto molto naturale e una buona durata poiché il pigmento non è riconosciuto come corpo estraneo da eliminare immediatamente, ma anzi diventa parte dello strato epidermico. Esso quindi si andrà ad eliminare nel corso dei mesi con la rigenerazione epidermica.

La durata varia dai 7 ai 12 mesi e dipende molto dalla rigenerazione cellulare che si possiede.

Trattamento estetico perfetto

Tramite la penna usata per le incisioni si creano degli effetti stupendi. Si ricostruiscono le arcate sopraccigliari oppure si rendono molto più scure e intense. Perfetto per le persone che hanno delle sopracciglia che sono rade, scomposte o sottili. L’effetto naturale si studia in base alla forma dell’occhio in modo da poterlo valorizzare.

Naturalmente possiamo trovare tante foto su internet del prima e dopo. Gli estetisti specializzati cercano di non creare mai degli effetti che sono artificiosi perché altrimenti si ha poi un qualcosa di artificioso e fasullo.

Vero è che il risultato è temporaneo, ma non dovete fare da “cavia” a degli estetisti alle prime armi. Siccome l’effetto andrà ad essere evidente poiché si parla di sopracciglia, meglio che vi affidiate a dei professionisti che possono porre rimedio e sanno come gestire la colorazione, i pigmenti e la definizione delle sopracciglia dei vostri occhi.