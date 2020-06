Youma Diakite: chi è, età, carriera, vita privata, gravidanza

Torna l’appuntamento con Verissimo-Le Storie in onda come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 16. Nella puntata in onda oggi, sabato 20 giugno, direttamente da Roma il video messaggio dell’ex modella Youma Diakite, che annuncia a Verissimo la suaseconda gravidanza a 49 anni.

Youma Diakite: chi è, età, carriera

Youma Diakite è nata a Kayes il 1°maggio del 1971. E’ un ex modella e attrice maliana. Dopo aver vissuto nella sua terra d’origine fino all’età di 7 anni, Youma si è trasferita con la famiglia a Parigi dove si è diplomata e iscritta alla facoltà di economia. A 18 anni è stata notata da un talent scout della Benetton e sarà proprio quest’esperienza ad introdurla nel mondo della moda. Ha sfilato, nella sua lunga e brillante carriera, per Versace, Armani, Dolce & Gabbana e altri importanti brand. Non solo moda nella sua vita, ma anche televisione. Ha partecipato a Buona Domenica di Maurizio Costanzo dal 1999 e ha ottenuto anche una conduzione televisiva in una produzione Sky dedicata alla moda e al costume. Nel 2019 ha partecipato come concorrente al reality di Canale 5 L’isola dei famosi e l’11 febbraio 2020 è stata ospite della quinta puntata della trasmissione La piupa e il secchione e viceversa condotta da Paolo Ruffini.

Youma Diakite: vita privata, gravidanza

E’ fidanzata con Fabrizio Ragone, un imprenditore che si occupa della sua azienda, la Luxury Events La Lanterna. La coppia ha avuto un figlio nel 2014, ma ora la bella Youma è pronta per la seconda gravidanza all’età di 49 anni.