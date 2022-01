Zitromax: cos’è e come funziona l’antibiotico usato contro il Covid

Scorte di mascherine, gel igienizzanti e ora anche di Zitromax, il farmaco che in Italia sembra essere introvabile ormai da qualche giorno. Stiamo parlando di un antibiotico (commercializzato da Pfizer) molto noto che, nonostante non sia stato raccomandato dall’Aifa contro il Covid, pare venga utilizzato per combattere la malattia.

"Scarseggia nelle farmacie l'antibiotico usato per curare COVID-19". Il fatto che scarseggi un farmaco che non rientra nelle linee guida per la terapia di COVID spiega bene la nostra situazione. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 13, 2022

Cos’è Zitromax e come funziona

Stando a quanto riporta La Stampa, Zitromax nelle ultime ore è introvabile nelle farmacie di tutta Italia perché alcune persone avrebbero fatto la scorta, con la paura di risultare positivi in futuro. Ma cos’è, in realtà, questo Zitromax di cui tanto si parla? L’azitromicina è commercializzata da Pfizer con il nome di Zitromax ed è un antibiotico di origine naturale che appartiene alla famiglia dei macrolidi, efficace contro diversi tipi di batteri. Farmaco utilizzato molto per combattere le infezioni delle vie respiratorie, ma che non è stato inserito – come sottolinea Burioni – nelle linee guida dell’Aifa per combattere il Covid.

Aifa su Zitromax

“La mancanza di un solido razionale e l’assenza di prove di efficacia nel trattamento di pazienti COVID-19 non consente di raccomandare l’utilizzo dell’azitromicina, da sola o associata ad altri farmaci con particolare riferimento all’idrossiclorochina, al di fuori di eventuali sovrapposizioni batteriche. L’uso dell’azitromicina per indicazioni diverse da quelle registrate può essere considerato esclusivamente nell’ambito di studi clinici randomizzati. Gli usi non previsti dalle indicazioni autorizzate e non raccomandati, restano una responsabilità del prescrittore e non sono a carico del SSN” – si legge sul sito dell’Aifa.

PS: le linee guida, se avete voglia di leggervele. https://t.co/NP1TBjbND5 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 13, 2022

CLICCA QUI PER LE LINEE GUIDA