“100 Donne per Tutte”, la forza delle donne è raccontata in un libro: il 28 la presentazione ad Albano

Il libro “100 Donne per Tutte” è una raccolta di cento autobiografie di donne che hanno raggiunto significativi risultati personali e lavorativi. Donne coraggiose, manager, poetesse, musiciste, nonne, mamme, figlie, sorelle e mogli che sono uscite dagli stereotipi di genere raggiungendo l’eccellenza. Figure che sono state capaci, in un mondo di uomini, di distinguersi affrontando una lotta quotidiana contro disparità e violenza. Il volume, curato da Arianna Pigini, sarà presentato ad Albano Laziale il 28 aprile alle 17 presso il Complesso Santa Maria delle Grazie, in via Anfiteatro Romano 20.

L’iniziativa rientra tra gli incontri promossi dall’assessorato alle Pari Opportunità, per soffermarsi sull’importanza di fare rete per prevenire la violenza e per promuovere una prospettiva culturale che superi gli stereotipi e valorizzi i concetti di rispetto ed uguaglianza.

Le protagoniste e gli ospiti

Alla presentazione interverranno, oltre all’autrice, alcune delle protagoniste del libro: Stefania Mancini, Cofondatrice I-TEL, top 50 Inspiring Women in Tech in Italy, Laura Moschini, Osservatorio Interuniversitario Studi di Genere, Sveva Avveduto, Presidente dell’Associazione Donne e Scienza, Ricercatrice Emerita del CNR e membro W20, Ilaria Guccini, Business & Properties Facilitator ECM Consultant National & European Brand Ambassador Founder CEO Hospitality Speaker.

Saranno presenti il sindaco, Massimiliano Borelli, le assessore alle Pari Opportunità e Partecipazione, Enrica Cammarano e Gabriella Sergi, la consigliera regionale e presidente Commissione Pari Opportunità della Regione Lazio, Eleonora Mattia.