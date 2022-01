Albano. Pastori tedeschi lasciati liberi aggrediscono e uccidono altri cani: denunciato il proprietario

Avevano seminato il panico ad Albano Laziale, avevano aggredito altri cani, ne avevano addirittura ucciso qualcuno. E i residenti, ormai da tempo, vivevano nella paura e nel terrore di uscire di casa, di incontrare quegli animali e di non riuscire a placare quella furia. Incubo al quale le Guardie Zoofile Ambientali Norsaa di Roma, insieme ai Carabinieri, hanno messo la parola fine: il proprietario è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Albano Laziale, cani aggrediscono e uccidono altri animali

Tantissime le denunce e le querele presentate nei giorni scorsi ai Carabinieri, alla Polizia Locale di Albano Laziale e alla Asl di Competenza. Tutte facevano riferimento a dei cani che avevano aggredito altri animali. Molti se la sono ‘cavata’, seppur con gravi conseguenze, altri purtroppo sono stati uccisi. In un clima di terrore, con i residenti che avevano quasi paura ad uscire di casa.

La denuncia

Le guardie Zoofile Ambientali Norsaa di Roma, come raccontano, hanno subito avviato le indagini e, dopo diverse ricerche, finalmente è stato identificato il proprietario dei cani, che durante un colloquio ha millantato di appartenere alle forze di Polizia. Quasi come se volesse intimidire gli operatori. Poi, come se non bastasse, ha pensato bene di insultare e minacciare, fino a quando non sono intervenuti i Carabinieri. Il proprietario è stato sanzionato, gli è stata contestata anche l’omessa custodia di animali a norma del 762 C.P ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.