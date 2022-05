Coronavirus, oggi nel Lazio 3.829 casi e 7 morti: rapporto positivi-tamponi al 13.7%

“Oggi nel Lazio su un totale di 27.790 tamponi, si registrano 3.829 nuovi casi positivi sono 7 i decessi, 861 i ricoverati, 50 le terapie intensive e +4.086 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13.7%. I casi a Roma città sono a quota 1.911.

Domani è previsto un nuovo volo che porterà a Roma 4 pazienti ucraini tra i quali un giovane ragazzo di 17 anni con gravi ustioni pari al 70% del corpo causate da bombardamenti e dal tentativo di salvare la mare che purtroppo non ce l’ha fatta. Verrà preso in carico dal centro grandi ustionati del Sant’Eugenio di Roma.” Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.