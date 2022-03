Coronavirus, risalgono i contagi: boom di casi nel Lazio, quasi 5 mila solo a Roma

Coronavirus nel Lazio, si teme l’arrivo della sesta ondata. Dopo il calo costante registrato nelle ultime settimane, un’impennata di casi sta facendo preoccupare e temere una “marcia indietro” per quanto riguarda eventuali restrizioni. A fornire i dati è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, che mette in evidenza come oggi ci siano ben 6.823 casi positivi in più rispetto a ieri. In totale ci sono 10.562 nuovi casi su 68.370 tamponi. I decessi di oggi sono 14, ben 5 più di ieri mentre le terapie intensive sono 74. I ricoverati sono 1.054 i ricoverati, 18 in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 6.782.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4%. I casi a Roma città salgono a quota 4.705. L’unica nota positiva è che la maggior parte dei positivi è asintomatica, ma, nota negativa, si è riscontrata una notevole accelerazione di questo tipologia di casi, così come di reinfezioni.

Ricoveri e terapie intensive Lazio

Per quanto riguarda i ricoveri e le terapie intensive, rispetto a ieri notiamo un lieve peggioramento sul fronte dei ricoveri, che aumentano di 18 unità, mentre migliorano leggermente le terapie intensive (-4). Il numero dei decessi nelle 24 ore è invece peggiorato: ci sono infatti ben 5 persone morte in più rispetto al giorno precedente. Le persone guarite diminuiscono di circa 1300 unità, scendendo da oltre 8.000 a 6.782.

Bollettino Covid Lazio 11 marzo 2022

Vediamo ora la situazione dei contagi e dei decessi nelle singole Asl di Roma e nelle altre province del Lazio quali Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo.

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.805 1 Asl Roma 2 1.911 2 Asl Roma 3 989 2 Asl Roma 4 522 3 Asl Roma 5 862 1 Asl Roma 6 1.033 1 Latina 1.225 0 Rieti 357 2 Viterbo 666 0 Frosinone 1.192 1