Discarica di Roncigliano, il sindaco di Ardea incontra i cittadini: sul tavolo anche il progetto per l’acqua potabile nelle case (VIDEO)

Ardea. Com’era prevedibile, la discarica di Roncigliano continua a far parlare di sé. Dopo la sua riapertura, avvenuta circa un anno fa, i dissensi da parte dei cittadini ma anche delle istituzioni — ricordiamo che la discarica è situata in una strategica posizione tra i comuni di Ardea, Albano e Pomezia — non si sono fatti attendere.

Discarica di Roncigliano: questa mattina l’incontro tra Sindaco e cittadini

È avvenuto questa mattina l’incontro — per parlare proprio della problematica relativa all’apertura del settimo invaso — tra il neo sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini — accompagnato dai consiglieri comunali Emanuela Micoli e Maurizio Montesi — e i cittadini del Villaggio Valle Caia, di via Montagnano, di via Ardeatina e delle zone limitrofe. L’incontro è avvenuto proprio davanti alla discarica, per mettere nero su bianco le problematiche inerenti alla sua discussa riapertura.

Il nuovo progetto dell’amministrazione ardeatina

Ma non solo. Sul ‘tavolo’ questa mattina c’è anche l’illustrazione ai cittadini del progetto che la nuova amministrazione comunale ardeatina intende portare avanti. Quest’ultima ha in programma di portare finalmente l’acqua potabile nelle case dei cittadini tramite un progetto realizzato con l’aiuto di un geologo e di una ditta specializzata.

Si tratta pertanto di una collaborazione tra comune e privati cittadini per risolvere l’annosa problematica dell‘urbanizzazione dei pozzi pubblici. Quest’ultimi infatti non hanno mai avuto l’acqua potabile nelle loro utenze che sono davvero numerose.