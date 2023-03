Invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto: era ubriaca, grave 25enne

Ha cominciato a sbandare con la sua auto, una Fiat Panda, poi ha invaso la corsia opposta proprio quando stava sopraggiungendo un’altra vettura, una Peugeot Station Wagon. Lo scontro è stato inevitabile, frontale e violento ed ha provocato due feriti, di cui una in codice rosso. È successo nella tarda serata di mercoledì 29 marzo, verso le 20:30, in via Olivella, ad Albano Laziale, la strada che da via Appia scende verso via Nettunese e poi diventa via del Mare.

In stato di ebbrezza al volante

Da una prima ricostruzione effettuata grazie alla testimonianza di alcuni automobilisti, pare che la conducente della Panda, una ragazza di 25 anni di Albano, fosse in stato di ebbrezza. E per questo avesse perso il controllo della sua auto, sbandando da una parte all’altra della strada. Fuori controllo, la Panda ha preso in pieno la Peugeot Station Wagon condotta da un ginecologo 53enne, anche lui di Albano. Dopo lo schianto l’uomo ha chiamato i soccorsi, dando lui stesso aiuto alla ragazza, in condizioni peggiori delle proprie.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno trasferito la 25enne in codice rosso al NOC dei Castelli Romani, ad Ariccia. La giovane è tutt’ora ricoverata in gravi condizioni. Proprio al pronto soccorso, su disposizione degli agenti della polizia intervenuti per rilevare l’incidente, è stato effettuato il test alcolemico alla ragazza, il cui risultato è stato positivo. A seguito di ciò, la 25enne è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Ferito leggermente il conducente della Volvo: per lui un grande spavento e qualche piccola contusione ed escoriazione.

I rilievi: strada chiusa

Per poter effettuare i rilievi la strada è rimasta chiusa fino alla mezzanotte. Sul posto sono intervenute 3 volanti dei commissariati di polizia di Genzano, Marino e Frascati, con l’ausilio della Polizia Stradale di Albano. I poliziotti hanno posto sotto sequestro l’auto della ragazza, a fronte della positività all’alcol test. Per la ragazza, oltre alla denuncia, è scattato anche il ritiro della patente.