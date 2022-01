Rientro a scuola ad Anzio e Albano: tamponi gratis per studenti e personale scolastico

«Si informa la cittadinanza che, in occasione della ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole, la Regione Lazio offre al personale scolastico e agli studenti la possibilità di effettuare tamponi antigenici gratuitamente presso i seguenti drive in a partire da lunedì 10 gennaio:

Drive-In Albano Laziale

(Ex ospedale San Giuseppe)

ore 9.00 -16.00

Drive-in Anzio (Villa Albani)

ore 9:00 -15:00

– Non è necessaria l’impegnativa,

– Inserire nelle note istituto scolastico.

Prenotazioni aperte accedendo al sito o all’App Asl Roma 6 o cliccando il seguente link:

https://coronavirus.aslroma6. it/covid19/drivein.jsf ».

Lo dichiarano, in una nota, il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli e la Consigliera delegata alle Scuole Irene Falcone.