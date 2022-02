Vaccini nella Asl Roma 6: rimodulati i servizi sul territorio

La Asl Roma 6 si prepara a mettere in atto una nuova rimodulazione dei propri servizi ospedalieri e territoriali, al fine di aumentare la capacità di prestazione delle proprie strutture. La riorganizzazione è stata resa possibile grazie all’ottimo andamento della campagna vaccinale e alla discesa della curva epidemiologica.

Strutture coinvolte nelle variazioni organizzative

Di seguito vengono elencate tutte quelle strutture che saranno coinvolte nella riorganizzazione:

– Il centro vaccinale pediatrico dell’Ospedale dei Castelli dal giorno 22 febbraio 2022 sarà attivo presso il presidio di Albano, in via olivella 171 (ex Ospedale di Albano)

– Il centro vaccinale adulti dell’Ospedale dei Castelli dal giorno 25 febbraio 2022 sarà attivo presso il presidio di Albano, in via olivella 171 (ex Ospedale di Albano)

– I centri vaccinali presso Casa della Salute Rocca Priora e Presidio di Marino saranno temporaneamente disattivati

– Tutti gli utenti con prenotazione in uno dei centri interessati dalle variazioni riceveranno comunicazione per il nuovo appuntamento o potranno liberamente accedere ad uno dei centri vaccinali negli orari di apertura.

In vista della nuova riorganizzazione dei servizi, gli orari dei centri hanno subito delle modifiche.

E’ possibile consultare le sedi vaccinali e i relativi orari di apertura sul portale Asl Roma 6 al seguente link: https://www.aslroma6.it/vaccino-anticovid-19-info-faq-e-modalita-di-prenotazione