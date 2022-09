Visite senologiche ed esami gratis per le donne all’Ospedale Regina Apostolorum: ecco quando

Continua l’opera di prevenzione all’Ospedale Regina Apostolorum di Albano, ai Castelli. Questa volta con il “Progetto Seno: la donna che abbiamo a cuore”, che dà di fatto la possibilità alle donne dai 40 ai 49 anni di fare screening gratuiti, visite senologiche ed esami diagnostici.

Il progetto, realizzato in sinergia con l’Università Unicamillus e Avis, in collaborazione con l’associazione Artelive360 e con il contributo di Pedevilla SpA., prevede due giornate di screening gratuiti (19 e 20 settembre) dedicati alle donne in fascia di età 40-49 anni, che avranno la possibilità di effettuare visite specialistiche senologiche, mammografie ed ecografie, previa prenotazione al numero 06.93.29.81.37 da lunedì al venerdì e dalle ore 9 alle ore 18.

Durante la due giornate, tra l’altro, sarà possibile visitare liberamente la Mostra d’arte collettiva “La donna che abbiamo a cuore”, un’esposizione di oltre 30 opere tra tele, sculture, fotografie e installazioni, interamente dedicata alla donna, allestita lungo tutto il percorso di cura all’interno della struttura ospedaliera di Albano Laziale.

Nuovo ambulatorio di senologia ad Albano

Ma non finisce qui. Da lunedì 26 settembre sarà attivo presso la struttura sanitaria di Albano Laziale il nuovo ambulatorio di senologia in grado di offrire un programma completo per la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie mammarie, con particolare riferimento al tumore al seno. Si tratta di uno spazio dedicato a tutte le donne che necessitano di una prima visita, di un controllo di routine o che si rivolgono ai medici per la diagnosi di un sospetto cancro alla mammella. Grazie a un’equipe multidisciplinare, le pazienti potranno accedere ad un’approfondita indagine clinica e strumentale che permetterà in breve tempo di avere una diagnosi accurata e un percorso di cura mirato.