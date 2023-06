Chi sono i più ricchi del mondo? La classifica del 2023

Chi non si è mai chiesto chi siano le persone più ricche del mondo? Una curiosità alla quale non è semplice dare una risposta ma che, ormai da diversi anni a questa parte, la rivista specializzata Forbes, grazie all’aggiornamento constante delle proprie classifiche, cerca di dare una risposta. Stando all’ultimo upgrade, quello di maggio 2023, la persona più ricca del mondo sarebbe il francese Bernard Arnault, a seguire Elon Musk e Jeff Bezos. Questo il podio mentre a rientrare nelle prime cinque posizioni anche Bill Gates. Invece Bettencourt Meyers – la donna più ricca del mondo secondo la rivista – occuperebbe la posizione numero quattordici.

Le persone più ricche del mondo in Italia secondo Forbes

Quali sono invece le persone più ricche in Italia? Iniziamo subito col dire che per trovare una persona che rappresenti il Belpaese bisogna allargare la classifica ed arrivare fino alle quaranta persone più ricche del mondo. Giovanni Ferrero è al 31esimo posto, con un patrimonio personale stimato in 38,9 miliardi di dollari, dietro di lui Giorgio Armani che per la precisione occupa il 158esimo posto, con la bellezza di 11,1 miliardi.

Chi è Bernard Arnault

Ma chi è Bernard Arnault, l’uomo che secondo Forbes sarebbe la persona più ricca del mondo? L’uomo è il più ricco di Francia, del Vecchio Continente e del mondo. Deve la sua fortuna alla conglomerata LVMH che opera nel settore del lusso e della moda, multinazionale che detiene circa settanta marchi tra i quali i più famosi sono: Dior, Sephora, Loro Piana, Bulgari, Fendi, Kenzo, Tag Heuer e Louiss Vuitton. Un “dettaglio” non da poco, utile a farci capire l’imponenza dell’azienda è rappresentato dal fatto che la stessa nel 2017 è stata capace di fattturare 42,6 miliardi di euro.

La top ten

Di seguito la top ten delle prime dieci persone più ricche del mondo: