Come è morto Coolio: il rapper è stato trovato senza vita in casa

Lutto nel mondo della musica e del rapper: il noto cantante americano Coolio, diventato famoso per il suo successo ‘Gangsta’s Paradise’ del 1995 è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. A rendere nota la tragica notizia il suo manager Jarez Posey, che però non ha specificato la causa del decesso.

Chi è il rapper Coolio, i suoi successi

Coolio, all’anagrafe Artis Leon Ivey Jr è nato a Monessen nel 1963, dopo un’infanzia difficile e un periodo in carcere perché era finito nella gang losangelina dei Baby Crips, il rapper si è rialzato. Ha frequentato il liceo, ha iniziato a esibirsi come performer nell’ambiente dell’underground e delle sfide di freestyle. E ha collezionato un successo dopo l’altro. Ha vinto un Grammy, nel 1995 ha pubblicato la canzone che lo ha reso famoso, Gangsta’s Paradise, che poi è diventata la colonna sonora del film Pensieri Pericolosi e che tratta temi delicati: è, infatti, una polemica sociale contro il ghetto e contro la vita di strada. E ancora, per questo brano è stato anche premiato come miglior performance solista.

Rapper sì, ma anche attore. Nel 1996 Coolio ha debuttato in una commedia, poi ha recitato in altri film, come Tyrone e ha interpretato diverse parti minori in altre pellicole.

Trovato morto in casa

Il rapper è stato trovato morto in casa, nel bagno. A fare la tragica scoperta l’amico, ma al momento le cause del decesso ancora non sono chiare. Si è trattato di un malore? Spetterà agli inquirenti fare chiarezza.