Hadith Najafi è stata uccisa in Iran: aveva 20 anni, simbolo delle proteste

Si era tolta il velo, aveva messo insieme i suoi lunghi capelli biondi e li aveva legati. Un gesto come tanti, ma non in Iran, dove una ragazza di appena 20 anni, simbolo delle proteste, è stata uccisa. Lei si chiamava Hadith Najafi ed è morta, dopo Mahsa Amini, nel suo Paese.

Come è morta Hadith Najafi

Come spiegano diversi attivisti e la giornalista iraniana Masih Alinejad sul suo profilo Twitter, la ragazza, che aveva solo 20 anni, è stata uccisa da 6 proiettili nella città di Karaj. Una ferocia senza limiti nei confronti di chi scende in piazza e alza la voce.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Perché si protesta in Iran

La ragazza era diventata il simbolo delle proteste. Proprio lei che, senza velo, aveva sfidato le forze dell’ordine e aveva affrontato la Polizia. La 20enne, come tante ragazze, era contraria all’hijab, che nel suo Paese è obbligatorio ed era scesa in piazza per combattere contro le leggi discriminatorie della Repubblica Islamica.

Il video virale

Era diventato virale, e in poco tempo, il video in cui Hadith si toglieva il velo e si legava i capelli con l’elastico. E li raccoglieva in uno chignon. Un gesto di libertà, che ha pagato con la vita perché la giovane è stata uccisa, è stata raggiunta da 6 proiettili al viso, al petto e al collo. E per lei non c’è stato nulla da fare.

(Foto dal video sul profilo Twitter di Masih Alinejad)