Johnny Thompson, chi è lo scudiero di Re Carlo III che sta facendo impazzire il web

Non è passata inosservata agli occhi del genere femminile la nuova guardia reale del neo-sovrano britannico. Nonostante sia sempre alle spalle dei protagonisti in questo momento delicato e solenne, Jonathan ‘Jhonny’ Thompson ha, in una certa misura, saputo rubare la scena.

Chi è la nuova guardia reale del Re Carlo

Jonathan, ‘Jhonny’ Thompson è un maggiore del Royal Regiment of Scotland e da diverse estati a questa parte — quest’ultima compresa — ha avuto il compito di organizzare ricevimenti ed onori militari della Regina Elisabetta nel Castello di Balmoral.

Con la scomparsa dell’amata sovrana, ora Jhonny è diventato scudiero del Re Carlo III e con gli occhi dei riflettori puntati sul neo-sovrano in molte si sono accorte della sua presenza. Che dire: fisico possente, lineamenti definiti, occhi che sanno parlare e poi l’immancabile fascino della divisa. Insomma, un mix a dir poco perfetto ed intrigante!

I commenti social

Nel giro di pochi giorni, infatti, si è creato nei riguardi del maggiore un vero e proprio fan club e non solo in Gran Bretagna. Inoltre, i commenti ironici sulla sua presenza in questo triste momento non si sono fatti attendere: ‘Questi giorni sono molto tristi ma vedere il maggiore Thompson ce li ha resi 100 volte migliori’, questo un cinguettio su Twitter.

Foto: Ansa