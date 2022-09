Khosta 2, scoperto un nuovo virus: ‘Infetta l’uomo’. Cos’è, sintomi

Khosta. Dopo oltre due anni di pandemia, certo le persone sono stanche di sentir parlare di virus e contagi, e molte sono le testate giornalistiche che continuano ad attirarsi continuamente le ire dei lettori, convinti che si tratti di veri e propri attentati psicologici.

Senza contare i complottisti della prima guardia, molti dei quali difendono dogmaticamente le loro idee anche davanti agli evidenti risultati scientifici della ricerca. Tuttavia, il servizio di informazione non può prescindere dal veicolare importanti dati che emergono dagli studi recenti, anche se non particolarmente graditi. L’ultima scoperta merita senz’altro di essere raccontata e presa in considerazione.

Il nuovo virus Khosta-2: la scoperta

I ricercatori hanno scoperto un nuovo virus simile al Sars-CoV-2 in un pipistrello russo. L’agente virale è stato denominato Khosta-2, ed è potenzialmente in grado di infettare l’uomo e di resistere ai vaccini anti-Covid, almeno quelli attualmente disponibili. La ricerca in merito è stata portata avanti dagli esperti della Washington State University’s Paul G. Allen School for Global Health, ed è disponibile sulla rivista Plos Pathogens.

I dati pubblicati dallo studio americano

Secondo i dati raccolti dai ricercatori, il virus Khosta-2 è in grado di infettare le cellule umane ed è resistente sia agli anticorpi monoclonali sia a quelli legati alla vaccinazione contro il Covid-19. La notizia di certo non è delle migliori, dal momento che il nostro Paese si prepara ad un imminente aumento dei contagi, come ampiamente prospettato dagli studiosi per l’autunno – ricordiamo il ruolo che hanno le temperature nella circolazione virale. Inoltre, parallelamente, negli Stati Uniti Anthony Fauci ha lanciato l’allarme per l’arrivo di una nuova variante ”sospetta”.

Simile al Covid

Scendendo nel dettaglio, pare che il nuovo virus Khosta-2 e il Sars-CoV-2 appartengano alla stessa sottocategoria di coronavirus, nota anche come sarbecovirus. ”La nostra ricerca dimostra ulteriormente che i sarbecovirus che circolano nella fauna selvatica al di fuori dell’Asia, anche in luoghi come la Russia occidentale, dove è stato trovato il virus Khosta-2, rappresentano una minaccia per la salute globale e per le campagne vaccinali in corso contro il SARS-CoV-2”, ha dichiarato Michael Letko, virologo autore dello studio.