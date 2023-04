Oprah Winfrey rende famoso in tutto il mondo il pane della Ciociaria: ‘Non posso tornare in America senza’

Un post che vale oltre 22 milioni di follower. E la fila continua davanti al negozio, da quando lei, la regina della tv americana, Oprah Winfrey, ha pubblicato le foto delle pagnotte fumanti acquistate all’Antica Forneria Ciociara di Torre Cajetani, piccolo borgo medievale vicino Fiuggi, in provincia di Frosinone.

La 69enne celebre conduttrice e autrice televisiva, nonché attrice, scrittrice, filantropa e imprenditrice, ha recentemente passato una settimana di relax alle terme, all’ex Palazzo della Fonte, oggi Palazzo Fiuggi, per riprendersi dopo due interventi al ginocchio. E in Ciociaria, oltre al benessere, ha trovato anche un “souvenir” a cui non ha voluto assolutamente rinunciare: il pane dell’Antica Forneria Ciociara.

L’artista, sorridente e in forma più che mai, ha prima documentato la sua vacanza in Italia. Poi, una volta tornata negli Stati Uniti, ha mostrato in due scatti una fragrante pagnotta avvolta nella classica busta di carta del panificio ciociaro. “Non avrei mai potuto lasciare l’Italia senza il mio souvenir preferito: il pane!”, ha scritto Oprah soddisfatta nel mostrare il “bottino”. E di pagnotte, la conduttrice ne ha portate in America ben 5, con il suo jet privato. Ma come ha scoperto questo panificio? Ecco la storia, raccontata direttamente dai gestori all’Agi.

“Tutto è iniziato il lunedì di Pasquetta – spiega Pierluigi, che insieme alla madre Emilia e alla cugina Michela gestisce l’Antica Forneria Ciociara – Nel forno non è mai venuta direttamente Oprah Winfrey. È invece venuta una sua assistente, insieme a un dipendente di Palazzo Fiuggi in qualità di interprete. Dopo aver assaggiato il pane, lo ha comprato. È tornata anche il martedì e poi il giorno dopo e ancora fino a sabato, quando ha preso cinque pagnotte appena sfornate. Era tutta contenta perché erano appena state fatte. Ma io ancora non sapevo chi fosse, né lei, né la cliente misteriosa”.

La scoperta dai social

Solo in seguito, grazie al post, i gestori del forno hanno saputo chi fosse la loro misteriosa cliente. “Per tutelare la privacy della cliente non ci avevano detto per chi fosse il pane che veniva acquistato ogni giorno. E neanche alla fine, quando sono state comprate le cinque pagnotte. Ci hanno solo rivelato che sarebbero andate in California con jet privato. Ma giovedì sera abbiamo visto il post pubblicato da Oprah Winfrey e abbiamo capito chi aveva ordinato il nostro pane e chi era la nostra cliente. Siamo stati molto felici e soddisfatti: non sappiamo se qualcuno le abbia parlato di noi, è stato tutto molto bello, sembra una favola e noi siamo felici e increduli”.