Ritrovamento sotto l’erba dei campi romani, risalente a oltre 2000 anni fa

Altra straordinaria scoperta, un incredibile ritrovamento sotto l’erba dei campi. Spunta fuori qualcosa di incredibile che risale a ben 2000 anni fa. Ecco di cosa si tratta.

Nuova scoperta: cosa hanno trovato gli archeologi?

Gli scavi si sono conclusi e un altro straordinario ritrovamento è stato rinvenuto dagli archeologi in un famoso sito storico. La notizia ha fatto il giro del mondo e da settimane se ne continua a parlare. Ma che cosa è stato scoperto?

Grazie agli archeologi, ogni giorno tesori che la storia ha sepolto trovano la luce. Sono davvero tantissimi i siti archeologici presenti in tutto il mondo e che ancora hanno tanto da restituire al presente.

Anche la nostra Italia è un luogo in cui le ricerche degli archeologi sono all’ordine del giorno. Culla di storiche civiltà come quelle dei Greci e degli Etruschi, gli scavi, le ricerche e le esplorazioni nel nostro Paese sono ogni volta una grande sorpresa. Avete visto, per esempio, il ritrovamento fatto nel cuore di Ostia? Davvero incredibile.

La scoperta di cui vogliamo parlarvi oggi è avvenuta invece in Spagna ma riguarda ancora una volta un tesoro che ha a che fare con l’antico Impero romano. Ecco tutti i dettagli.

Ritrovamento sotto l’erba: ecco cosa spunta fuori

Qualcosa di davvero incredibile è stato trovato nel sito archeologico di La Cabañeta, a Saragozza in Spagna. Un team di archeologi guidato dal professore Alberto Mayayo Catalán ha rinvenuto i resti di una città costruita alla fine del II secolo a.C dai Romani.

Non si conosce il nome di questo luogo storico ma sappiamo che ebbe vita breve come “oppidum”, ovvero città, perché distrutta con molta probabilità nel I secolo a.C nel periodo delle Guerre Sertoriane. Ma che cosa hanno trovato precisamente gli archeologi?

Tra le macerie, ritrovata una piazza con il suo portico e con le piastrelle decorative ancora intatte. Questa scoperta è davvero sensazionale per la storia e per il mondo dell’archeologia perché testimonia i primi insediamenti romani nel territorio iberico.

Gli scavi erano iniziati già nel 2013 ma solo a luglio 2023 si sono conclusi. Questa piazza rinvenuta era il luogo di ritrovo, secondo gli esperti, di un gruppo di mercanti italiani. Altri resti testimoniano la presenza di terme e anche di una palestra.

Persistono invece i dubbi sull’identità di questa città. Secondo gli studiosi potrebbe trattarsi della vecchia Castra Aelia che nasceva come campo di addestramento e che fu poi trasformata in una città con una bella e grande piazza, centro del commercio tra i popoli mediterranei.

Questo ritrovamento a La Cabañeta in Spagna, non è però l’unico degno di menzione. In Israele per esempio, è stato ritrovato un antico anfiteatro, sempre di origine romana, con le mura ancora intatte, tinteggiate di rosso.