Sanità, in lista di attesa per un intervento di routine: paziente chiamata dopo 11 anni

È noto che le liste di attesa sono piuttosto lunghe, così come le relative tempistiche. Lo sa bene una signora chiamata dall’ospedale per fissare un appuntamento dopo ben 11 anni. Arco di tempo in cui la protagonista di questa surreale vicenda, una donna, non aveva più necessità delle cure.

In lista di attesa per operarsi viene chiamata dopo 11 anni

È successo a Como, l’ospedale Sant’Anna ha chiamato la paziente che era in lista di attesa per sottoporsi ad un intervento di routine ben 11 anni fa. Chiamata dagli operatori sanitari, è stato chiesto alla donna se fosse ancora interessata all’intervento. Notevole il ritardo nel rispondere alle esigenze della donna, tant’è che il problema di salute in questione è stato ampiamente superato.

Mancanza di personale e pandemia

Difficile immaginare come abbia reagito la donna alla chiamata degli operatori sanitari. È poi bene sottolineare che è possibile restare all’interno delle liste di attesa solamente 5 anni. Nonostante da due anni si stia lavorando per alleggerire gli elenchi, le problematiche inerenti da un lato alla mancanza di personale e dall’altro al sopraggiungere dell’epidemia emergono in tutto il loro clamore.