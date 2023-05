Si inietta il sangue del figlio 17enne per non invecchiare: l’ultima trovata del milionario Bryan Johnson

Si è iniettato il sangue del figlio 17enne per non invecchiare. Sembra l’inizio di un film di fantascienza ma è tutto vero. Protagonista della vicenda Bryan Johnson, imprenditore americano 45enne che da sempre è ossessionato dalla conquista della giovinezza. Aspetto quest’ultimo al quale l’uomo si è dedicato a pieno dopo aver acquisito nel 2012 Venmo per 26,2 milioni di dollari e poi, l’intero pacchetto azionario è stato acquisito da PayPal per oltre 800 milioni di dollari.

Bryan Johnson si inietta il sangue del figlio 17enne per restare giovane

Una routine rigorosa la sua: sveglia presto, alle 5 del mattino, integratori e una squadra di medici che lo segue ogni giorno rispettando una ferrea tabella di marcia. Ma l’ultima sua decisione ha superato ogni aspettativa. Come dicevamo, l’uomo ha infatti deciso di iniettarsi un intero litro di sangue del figlio 17enne così da assicurarsi l’immortalità. Il milionario ha così riunito suo figlio 17enne e suo padre 70enne e ha studiato una specie di scambio trigenerazionale di emoderivati. Poi, ad aprile i tre uomini hanno poi fatto visita a Resurgence Wellness, una spa medico dall’aspetto futuristico in Texas.

Il prelievo

Al 17enne Talmage è stato prelevato un intero litro di sangue separato in parti, poi il plasma è stato refuso nel padre Bryan. Quest’ultimo, a sua volta ha donato un litro del suo sangue al padre 70enne. Ovviamente, non ci sono prove che suggeriscono che un simile scambio possa dare gli effetti sperati. Anzi, i ricercatori hanno ribadito che la pratica potrebbe anche dar luogo a effetti collaterali molto pericolosi, come ad esempio una forte reazione immunitaria.