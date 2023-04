Stati Uniti, ex impiegato spara all’impazzata nella banca: 5 morti e 8 feriti (VIDEO)

È entrato nella banca dove lavorava e ha iniziato a sparare. Ma il motivo di quanto successo oggi, 11 aprile, a Louisville, in Kentucky, negli Stati Uniti d’America, non è ancora chiaro. L’uomo, ex dipendente dell’istituto bancario, risulta essere tra le vittime del pesantissimo bilancio della sparatoria. Sono 5 i morti accertati e almeno 8 i feriti. Da quanto raccontano i testimoni, dall’esterno si sentivano spari e grida.

Sul posto sono arrivate diverse auto della polizia. Non si sa se a colpire il killer siano stati gli agenti o se l’uomo si sia suicidato. I testimoni hanno raccontato ai microfoni dei giornalisti di Whas-Tv, intervenuti tempestivamente sul posto, di aver sentito numerosi spari all’interno della banca e di aver visto subito dopo arrivare diverse pattuglie della polizia. Di seguito, alcune persone sono state portate vie con le ambulanze.

Attraverso un tweet, Andy Beshear, il governatore del Kentucky, ha dichiarato di dirigersi verso il luogo Louisville. Ha poi chiesto di pregare. “Per favore, pregate per tutte le famiglie colpite e per la città di Louisville”. Un altro messaggio è invece arrivato dalla polizia, che ha preannunciato avvertito che si tratterà di un’inchiesta “ancora lunga”. Al momento infatti non si conoscono né i motivi della sparatoria né se l’ex dipendente si sia suicidato o se sia stato ucciso dagli agenti. L’Fbi ha ammesso che anche i suoi agenti hanno preso parte alla sparatoria nell’edificio sulla East Main Street che ospita la Old National Bank, non lontano dal Louisville Slugger Field e dal Waterfron. Tra le 8 persone ferite c’è anche un agente di polizia.

Tra le vittime, invece, risultano esserci due “cari amici” del democratico Andy Beshear, attuale governatore del Kentucky. A comunicarlo lo stesso governatore attraverso una conferenza stampa. “È una cosa orribile”, ha dichiarato Beshear commosso. “Due mie cari amici sono stati uccisi, mentre un altro è rimasto ferito ed è in ospedale. Vi invito a pregare per tutte le vittime di questa sparatoria”, ha detto il governatore con le lacrime agli occhi.

Video from a witness shows a chaotic scene at Old National Bank in downtown Louisville.

“Active shooter at the bank” an officer screams as multiple gunshots are fired on the background.

The details emerging from this are very grim. pic.twitter.com/Ax3Gc5imNg

— Dalton Godbey (@DaltonTVNews) April 10, 2023