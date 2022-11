Trova la sposa nel letto con il testimone il giorno del matrimonio. Lo sposo agli invitati: ‘Riprendetevi i regali’

Ha approfittato del cambio dell’abito per andare nella stanza e incontrarsi con l’amante. Che era il testimone dello sposo. Certe cose accadono solo nei film. Anzi, no. Anche nella realtà. Come è successo in Serbia, nella cittadina di Čačak. A raccontarlo è un giornale del posto, Kurir, La vicenda, tanto surreale quanto dolorosa per lo sposo, si è conclusa con la cacciata della donna e del testimone da quella che doveva essere una festa e che si è rivelata una tragedia.

Matrimonio… a tre

La coppia si è sposata nel primo pomeriggio e la cerimonia è andata inizialmente in maniera perfetta. Commozione, sorrisi, giuramento di eterno amore e fedeltà. E il testimone che ha posto la firma accanto a quella degli sposi. Poi, dopo la cerimonia, tutti al ristorante, una bella sala che ha accolto gli invitati. Ma, prima, la sposa si è voluta cambiare l’abito, con cui aveva già fatto le prime foto.

E’ quindi salita nella stanza che la coppia aveva prenotato per l’occasione. Ma dopo un tempo che sembrava un po’ troppo lungo, ancora non scendeva nella sala da pranzo e lo sposo, preoccupato, è salito a cercarla. Aperta la porta, si è trovato davanti la scena che mai avrebbe voluto vedere. La donna con cui si era appena sposato e il testimone erano nel letto, davanti a lui, in un atteggiamento inequivocabile. “Molto intimi, per non dire altro”, ha dichiarato lo sposo agli invitati.

Fine della festa

L’uomo, sconvolto, ha quindi cacciato i due. Poi è sceso, ha raccontato agli invitati quello che aveva visto e ha detto che la festa era finita. “Riprendetevi i regali e tornate a casa vostra”. Gli invitati, stupiti e increduli di fronte a quanto avevano appreso, hanno ripreso i loro regali e se ne sono andati, a digiuno, lasciando l’uomo a piangere da solo al ristorante. La cena infatti non era neanche iniziata, ma la coppia ha dovuto pagare lo stesso il conto del ristorante.