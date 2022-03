E’ stato diffuso poco fa il bollettino Covid giornaliero relativo alla situazione del Lazio. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 57.740 tamponi effettuati, si registrano 5.642 nuovi casi positivi, con un lieve calo rispetto a ieri (-572). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7% mentre i casi a Roma città sono a quota 2.540. Tredici le persone decedute.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Vediamo ora la situazione negli ospedali del Lazio. Ad oggi, mercoledì 9 marzo 2022, i ricoverati (non gravi) per Covid sono poco più di 1.000, 1.073 per la precisione. Sono scese invece a 89 i pazienti in terapia intensiva mentre nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 7.327.

Per ciò che riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere i dati Agenas indicano un’occupazione di pazienti Covid nelle terapie intensive pari al 10% e del 17% invece per l’area medica, ovvero le persone in Ospedale in condizioni non gravi.

Bollettino Covid Lazio, i dati dalle ASL e dalle province

Questa infine la situazione aggiornata nel Lazio con i dati provenienti dai singoli distretti sanitari di Roma e dalle altre quattro province.

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 961 3 Asl Roma 2 939 1 Asl Roma 3 640 0 Asl Roma 4 344 0 Asl Roma 5 488 4 Asl Roma 6 684 0 Latina 648 1 Rieti 208 0 Viterbo 207 0 Frosinone 523 4

Alessio D’Amato: «Fine stato di emergenza non è libera tutti»

Della situazione Coronavirus nel Lazio ha parlato anche poco fa l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato: «Si riduce il divario tra i guariti e i nuovi casi – ha esordito D’Amato – tengo a ribadire che la fine dello stato di emergenza non significa un tana libera tutti. E’ importante che coloro che sono stati positivi e non hanno fatto la dose booster la facciano trascorsi i 120 giorni».