Bollettino Covid Lazio, i dati di oggi martedì 8 marzo 2022. Sono oltre 6.000 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Regione con un aumento di 3.770 contagi rispetto a ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8% mentre i casi a Roma città sono a quota 2.473. Quindici le vittime nelle ultime 24 ore.

Aumentano i casi Covid nel Lazio

«Dopo tre settimane in calo rallenta la discesa – commenta l’Assessore Regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato – in particolare si registrano 1.600 casi in più rispetto allo stesso giorno della settimana precedente». Per ciò che riguarda la pressione negli ospedali ad oggi sono 1.060 i ricoverati (non gravi) con un decremento di 82 persone rispetto a ieri. Novantadue i pazienti invece in terapia intensiva (-7) mentre sono 10.524 i guariti.

Il bollettino Covid dalle Asl

Questa dunque la situazione aggiornata nel Lazio con i dati provenienti dai singoli distretti sanitari di Roma e dalle altre quattro province.

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 706 4 Asl Roma 2 1.039 2 Asl Roma 3 728 1 Asl Roma 4 423 0 Asl Roma 5 559 3 Asl Roma 6 741 1 Latina 787 0 Rieti 178 0 Viterbo 329 3 Frosinone 724 1