Certificato vaccinale Lazio, ecco come ottenere il Green Pass senza Spid

Nel Lazio la campagna di vaccinazione procede spedita e chi ha già completato tutto il percorso e ha ottenuto le due dosi di AstraZeneca/Moderna/ Pfizer o l’unica di Johnson & Johnson può richiedere il certificato, il green pass. Dallo scorso 15 giugno la Pisana ha lanciato una nuova piattaforma, Lazio Escape, dove i cittadini possono registrarsi e scaricare l’attestato di vaccinazione. Anche senza avere lo Spid.

Certificato vaccinale nel Lazio: come ottenerlo senza Spid

Con la nuova piattaforma i cittadini del Lazio possono scaricare sì il certificato vaccinale, ma anche tutti i referti di analisi di laboratorio. Con un semplice click e gratuitamente. “Il servizio – si legge sul sito – è disponibile in ogni momento della giornata e in qualsiasi giorno della settimana, da qualunque dispositivo connesso alla rete internet, senza la necessità di mettersi in coda allo sportello della propria azienda sanitaria”.

Chi ha concluso il percorso vaccinale può scaricare su Lazio Escape il green pass, anche se non ha lo Spid: basterà accedere con il codice fiscale e le credenziali ricevute via sms dalla Regione. Come rende noto il sito, “per tutti i certificati prodotti precedentemente al 15 giugno (Vaccinazioni concluse prima del 11 giugno) sono in via di definizione le modalità di trasmissione delle credenziali per la consultazione del certificato attraverso Lazio ESCAPE”.