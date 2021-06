Come spostare la data della seconda dose del vaccino a Roma e nel Lazio: ecco come disdire l’appuntamento

La campagna vaccinale sta procedendo senza sosta in tutta Italia. Oggi, nel Lazio, si è arrivati a quota 5 milioni di somministrazioni. Tuttavia, le domande sono ancora molte e i dubbi ancor di più. Ad esempio, cosa accade se si dovesse saltare il richiamo del vaccino? E come è possibile disdire o spostare la data delle somministrazioni? Vediamolo insieme.

Come spostare l’appuntamento

Essendo la sanità un elemento di competenza regionale, ogni Regione ha le proprie regole. Per quanto riguarda la Regione Lazio, le date dei richiami AstraZeneca sono state anticipate per permettere una maggiore accelerazione del completamento dei cicli vaccinali. Questo si è reso necessario a causa della variante Delta del Coronavirus, che sta preoccupando l’intero pianeta. Tuttavia, fare il richiamo è molto importante. Il bugiardino di AstraZeneca riporta che: “Se dimentica di tornare all’orario previsto, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere. È importante che torni per la seconda iniezione di Vaxzevria. Se dimentica l’iniezione programmata, potrebbe non essere completamente protetto contro COVID-19” e il dott. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, sostiene che: “Se si rimanda oltre i 90 giorni si rischia di dover ricominciare daccapo. Più ci allontaniamo dai 90 giorni tra una dose e l’altra più si rende necessario dover ripartire, somministrando nuovamente la prima dose. Meglio prendere in considerazione l’ipotesi di spostare in avanti la data del richiamo soltanto se si è impossibilitati a presentarsi per motivi veramente seri. In assenza di valide ragioni il suggerimento è quello di rispettare il calendario vaccinale proposto per non ostacolare lo svolgimento della campagna di immunizzazione”. Pertanto, se con l’anticipazione, doveste essere impossibilitati a recarvi all’hub, ci sono delle modalità in cui sarà possibile modificare l’appuntamento del richiamo o addirittura, della prima dose.

Per quanto riguarda lo spostamento dell’appuntamento della prima dose, la modalità è semplice:

Collegarsi al sito della Regione Lazio;

Cliccare sulla voce “Gestisci appuntamenti”;

Inserire il proprio codice fiscale e numero di appuntamento.

Invece, se si vuole modificare l’appuntamento per il richiamo, sarà necessario contattare il contact center al numero 06.164.161.841.