Il paradosso del Lazio, regione gialla circondata da zone ‘proibite’: quasi impossibili gli spostamenti

Il Lazio resta una delle pochissime regioni gialle del centro Italia, circondato da regioni rosse o arancioni. E’ questo il paradosso che i cittadini laziali stanno vivendo, pur potendo spostarsi in altre regioni gialle non possono comunque attraversare quelle rosse e arancioni.

Lazio circondato da regioni rosse e arancioni

Tutto ciò a partire da oggi con l’ingresso della Campania e della Toscana “fascia rossa” e delle Marche in “fascia arancione” insieme all’Umbria e all’Abruzzo. Gli spostamenti quindi, se pur non vietati, sono quasi impossibili. Quasi perché il confine della provincia di Frosinone con il Molise è ancora in “fascia gialla”.

Le eccezioni

LE uniche eccezioni consentite riguardano gli spostamenti per motivi di lavoro o per gravi motivi di salute. Inoltre chi ha la residenza nel Lazio e si trova in un’altra regione può comunque ritornare a casa. Così come chi si trova nel Lazio, ma ha la residenza in un’altra regione potrà comunque rientrare.