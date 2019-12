Roma, “Cena della Salute”: ecco la XIV Edizione

Martedi 17 dicembre 2019 (domani) alle ore 21:00, presso il Ristorante la Locanda del Gatto Nero a Roma, si terrà la XIV CENA DELLA SALUTE a sostegno della ricerca ARTOI Terapie Oncologiche Integrate .

La serata, organizzata dall’Associazione Enzimi e dall’Associazione ARTOI (enti non profit) patrocinata dalla Regione Lazio, dalle Associazioni SIRIO, AIO e SIMEO, dalla Fondazione Andi Onlus, vedrà la partecipazione di numerosi Medici e dirigenti degli Ospedali San Camillo Forlanini, San Filippo Neri, Clinica Villa Giuseppina, delle associazioni VivalaVita Onlus (associazione di familiari e malati di sclerosi laterale amiotrofica), Vi.P.S. Onlus (associazione italiana paraparesi spastica), Col.Ma.Re (coordinamento malattie rare Lazio), di pazienti esperti (certificati dal Corso Eupati Accademia dei Pazienti), artisti con il gruppo musicale DOCS in JAZZ , il maestro Lino Patruno, il comico Dani Bra e l’attore Franco Nero.

Un menù all’insegna del benessere e della salute , spiegato da specialisti dell’alimentazione, allieterà il palato dei presenti.

Grande solidarietà e sensibilità dei numerosi partecipanti (oltre 130) che sosterranno l’ associazione ARTOI per la ricerca di terapie oncologiche integrate , una organizzazione no-profit, professionale multidisciplinare, dedicata allo studio, ricerca ed applicazione di trattamenti oncologici attraverso l’uso integrato di più opzioni terapeutiche. Ciascuna opzione richiede prodotti naturali e botanici, nutrizione, agopuntura, terapia mente-corpo ed altre modalità Integrate a quelle che sono le comuni e imprescindibili metodiche oncologiche, come chirurgia, radioterapia, chemioterapia, ipertermia, per citarne solo alcune. ARTOI si prefigge di far conoscere le più aggiornate tecniche di trattamento della patologia neoplastica ma lo scopo principale è quello di salvaguardare e migliorare la qualità della vita del paziente oncologico . A tale proposito ARTOI è impegnata nello studio e nella ricerca di sostanze in grado di fornire risultati positivi al problema “tumore”.

L’Associazione Enzimi , che si propone di operare nei diversi ambiti di cultura della salute quale stato di benessere psico-fisico, al fine di promuovere azioni finalizzate a migliorare la qualità della vita dell’uomo nel rispetto della biodiversità ambientale, l’ecologia integrale, il dialogo interculturale e interdisciplinare, è lieta di aver collaborato alla realizzazione della Cena della Salute , con la finalità di edificare cooperazione a sostegno della ricerca che svolge ARTOI con il Prof. Massimo Bonucci Presidente e Fondatore di ARTOI , autore del libro “ Quello che Mangi fa la Differenza”, una eccellenza tutta italiana.