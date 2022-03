Tasse sugli assorbenti: la Regione Lazio rimborserà l’IVA sui prodotti igienici femminili

E’ stato approvato oggi nel Consiglio Regionale del Lazio un importante provvedimento per tutte le donne. Finalmente il Lazio, che si dimostra una regione modello, ha deciso di rimborsare l’IVA sugli assorbenti e su altri prodotti per l’igiene femminile.

Rimborso IVA sugli assorbenti

«La Regione Lazio rimborserà l’Iva sull’acquisto degli assorbenti e altri prodotti igienici femminili.Oggi in Consiglio Regionale abbiamo approvato un provvedimento di cui vado veramente orgogliosa.

Una battaglia di civiltà e giustizia sociale che coinvolgerà tutte le donne con un’età compresa tra i 14 e i 50 anni con un ISEE inferiore o uguale a 20 mila euro.

Si tratta di un primo fondamentale passo. Un provvedimento che proveremo comunque nei prossimi mesi a estendere anche tutte le fasce di reddito per garantire la parità dei diritti per tutte le donne.

Un ringraziamento speciale alla collega Sara Battisti, prima firmataria del provvedimento. E a tutte le forze politiche in consiglio regionale che hanno approvato all’unanimità la legge.

Ancora una volta il Lazio si dimostra Regione modello in Italia». Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.