Vallepietra, 100 pacchi di solidale umanità

E’ notizia del 27 dicembre 2021 che, anche il Comune Vallepietra, è protagonista dell’interessante progetto

“Mobilità Sociale“: l’Ente ha ricevuto in dono 100 pacchi di generi di prima necessità, destinati a quanti, in un momento complesso come l’attuale, vivono difficoltà rilevanti.

La dottoressa Giusy Ciani – dell’associazione “Enzimi“ – grazie ad una sinergia di prima eccellenza, è riuscita in una rilevante iniziativa (tra le molteplici che porta avanti) degna di nota e di plauso.

Complimenti.