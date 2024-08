‘Aiuto la mia ex mi perseguita da un anno’: minacce e stalking a una 26enne

Una 22enne italiana è stata arrestata per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo a eseguire la misura restrittiva nei confronti dell’indagata.

I Carabinieri della Stazione di Monterotondo, nella giornata di ieri, venerdì 9 agosto, sono immediatamente intervenuti presso l’abitazione della vittima, una 26enne residente a Monterotondo, che aveva contattato il 112 NUE per richiedere aiuto. Il repentino intervento dei Carabinieri ha così consentito di fermare la 22enne, che, nonostante la presenza dei militari, ha continuato a minacciare la sua ex compagna.

Le minacce e lo stalking andato avanti per un anno

La vittima ha denunciato che la sua ex non accettava la fine della loro relazione e che da circa un anno la minacciava. Ragion per cui la 22enne è stata arrestata e condotta presso la propria abitazione e messa agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni.

L’episodio è ulteriore dimostrazione di quanto sia importante denunciare ed avvisare tempestivamente i Carabinieri, nonché della peculiare sensibilità dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo alla particolare e delicata tematica della violenza di genere.