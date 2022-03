Ancora troppe irregolarità sui cantieri della zona: sanzioni che sfiorano i 20.000 euro per un’impresa

Monterotondo. La sicurezza sul lavoro è una tematica che scotta, soprattutto in Italia, Paese in cui le morti bianche sono ogni anno di un numero spaventoso. Eppure, c’è chi ancora non intende la serietà dell’argomento. Certo la sicurezza, così come tutte le cose fatte per bene ha un costo, ma non sarà mai più elevato di quello di una vita umana.

Il problema della sicurezza

Nel comune di Monterotondo i Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Roma, accompagnati dai Carabinieri della locale Stazione, hanno ispezionato un cantiere edile per la costruzione di alcune villette. Il controllo è stato approfondito, poiché già dall’inizio alcune cose sembravano non quadrare. Troppe le irregolarità, sia sul ponteggio che sulla elaborazione

del Piano Operativo di Sicurezza. Sono violazioni non di poco conto, poiché in grado di mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori sul cantiere. Per le stesse violazioni sono state elevate diverse sanzioni per un totale di quasi 20mila euro.

Controlli a tappeto

Sempre nello stesso comune, poi, i controlli si sono diffusi a macchia, per verificare il corretto operato anche di altre attività della zona. Sotto la lente dei militari, questa volta, un’attività di rivendita e manutenzione gomme, nonché un deposito di materiali edili. In questo caso, sono state impartite solamente alcune prescrizioni sul corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.