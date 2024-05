Autolavaggi irregolari alle porte di Roma: lavoratori in nero e scarichi illegali, pioggia di multe

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno passato al setaccio i territori dei Comuni di Mentana e Fonte Nuova. Attività che hanno riguardato controlli sulla sicurezza ambientale e sicurezza sul lavoro di alcuni autolavaggi, oltre che verifiche su esercizi commerciali.

I blitz negli autolavaggi e le violazioni

I militari insieme a personale del N.I.L. di Rieti e del Nucleo Forestale Carabinieri di Monterotondo hanno svolto accertamenti su tre autolavaggi presenti nel comune di Mentana. I blitz hanno consentito di rilevare alcune irregolarità sia in materia ambientale che in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per tali motivi, un autolavaggio è stato sequestrato penalmente, in quanto sversava le acque di risulta direttamente nella pubblica fognatura, mentre gli altri due autolavaggi sono stati sospesi per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e per utilizzo di lavoratori in nero. Ai titolari dei tre autolavaggi sono state elevate anche sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di euro 14.500. Per due persone è scattata la denuncia.

I lavoratori in nero

Ma i controlli, in particolare, rivolti agli autolavaggi, svolti dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nelle ultime settimane, hanno consentito di riscontrare irregolarità in tutte e 15 le attività sottoposte a verifica nei comuni di Monterotondo, Mentana, Fiano Romano e Fonte Nuova; ad oggi, 3 sono state sequestrate penalmente e 10 sospese temporaneamente, fino al superamento delle criticità riscontrate. Infine 15 sono stati i lavoratori “in nero” scoperti.

I controlli sulle attività commerciali

Gli uomini dell’Arma, unitamente a personale del NAS di Roma, hanno monitorato anche alcuni esercizi commerciali del circondario e hanno multato 2 market ed una frutteria per la mancata applicazione delle procedure sulla sicurezza alimentare, nonché per la messa in commercio di buste in plastica non biodegradabili; in un caso è stata anche accertata la vendita di articoli di monopolio senza la prevista autorizzazione; elevante sanzioni per un valore complessivo di oltre 10.000 euro.

Gli accertamenti sulle auto in transito

Altre 9 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 150 persone e controllato 110 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 8.000 euro e ritirata 1 patente di guida.

Cinque denunce

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica 5 persone; in particolare un 20enne albanese che è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, mentre altri due uomini, un 31enne italiano ed un 25enne romeno, sono stati denunciati poiché sorpresi alla guida di veicoli senza aver mai conseguito la patente, con reiterazione dell’infrazione nell’ultimo biennio; il 25enne è stato anche denunciato per la violazione colposa di sigilli, giacché l’autovettura utilizzata era già stata sequestrata, nonché per aver fornito false generalità, ciò al fine di eludere i controlli.