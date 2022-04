Furti nei supermercati con la Mercedes rubata a Pomezia: in 4 fermati dai Carabinieri

Un’auto rubata…con bordo merce rubata. E’ questa la scena che si sono trovati davanti i Carabinieri di Monterotondo durante un normale posto di blocco predisposto sul territorio. Dopo un rapido controllo infatti i Militari hanno subito trovato riscontro con il furto del veicolo, risultato “scomparso” da Pomezia lo scorso 28 marzo. Ma non è finita qui. Ispezionando il bagagliaio del mezzo sono saltati fuori anche diversi pacchi di generi alimentari che gli occupanti, quattro persone in tutto, avevano rubato poco prima in due distinti grossi supermercati della città. I Carabinieri hanno così provveduto a denunciarli ed ora dovranno rispondere di furto e ricettazione. L’auto rubata invece, una Mercedes, è stata restituita al legittimo proprietario così come la refurtiva ai rispettivi supermercati.