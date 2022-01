Mentana, padre e figlioletto investiti da un’auto. La famiglia: ‘Cerchiamo testimoni’

Padre e figlioletto sono stati investiti da un’auto ieri, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18 su via Amendola, in direzione di Monterotondo verso Mentana, alle porte della Capitale. E ora i familiari stanno cercando i testimoni, qualcuno che abbia assistito a quel grave incidente per ricostruire l’esatta dinamica.

Mentana, padre e figlio investiti da un’auto. I familiari: ‘Cerchiamo testimoni’

‘Sono stati investiti ieri mio cognato e mio nipote. Per favore, qualsiasi notizia ci sarebbe utile’ – scrive Sara sui social, con il post condiviso da oltre 100 utenti in poche ore. Cittadini che stanno cercando di aiutare la famiglia a ricostruire la dinamica e forse le telecamere di zona, quelle dei negozi, possono essere utili. ‘Mi dicono che al Bar Maya c’erano persone che hanno visto mio cognato e mio nipote essere investiti e volare in aria. Per favore – prosegue la ragazza – fornitemi qualsiasi informazione, anche quella che può sembrarvi la più banale. Sarà necessaria a ricostruire l’accaduto. Grazie’. Intanto, come spiegano i familiari sui social, l’automobilista non sarebbe fuggito e la Polizia Locale e i Carabinieri, intervenuti sul luogo, lo avrebbero poi identificato.

E se da una parte i residenti stanno cercando di mettere in moto una macchina di aiuti e solidarietà, dall’altra gli stessi sono arrabbiati perché in molti da tempo hanno segnalato la necessità di un dosso dissuasore in quel tratto, definito pericoloso.